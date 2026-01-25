Aslan kükredi

Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Karagümrük engelini aşmasını bildi: 1-3. Henüz 1. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Salla'nin dokunuşu sonrası İlkay Gündoğan topukla pasını Sara'ya çıkardı. Sara'nın Balkovec'i geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 27'de Fatih Karagümrük'te kendi yarı alanından kullandığı serbest vuruşta Balkovec'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Serginho, ceza sahasına girip pasını Barış Kalaycı'ya bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

SON SÖZ OSİMHEN'İN

51'de sağ kanattan Sallai'nin yaptığı ortada altıpasın gerisinde iyi yükselen Sara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluştu: 1-2. 55'te sağ taraftan İlkay Gündoğan'ın yaptığı ortada arka direkte Osimhen, göğsüyle kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti: 1-3. 69'da Tiago Çukur'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Sivri'nin yaptığı vuruşta son anda Lemina'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı. Maç 3-1 sona erdi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

SARI-KIRMIZILI taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maça ilgi göstermedi. Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile yaptığı müsabakayı tribünde 5 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izledi. Karagümrüklü taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

NOA LANG MAÇI İZLEDİ

TRENDYOL Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, müsabakanın kadrosuna yer almadı. Lang, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı tribünden izledi. Önceki gün İstanbul'a gelen Noa Lang, İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak transfer edilmişti.

BURUK'TAN ROTASYON

TRENDYOL Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile yapılan müsabakanın ilk 11'inden 3 oyuncu değiştirdi. Sol bek Eren Elmalı, orta saha oyuncuları Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çeken Buruk, bunların yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü.

KÜFÜRE KARŞI PANKART

İKİ takım futbolcuları, müsabaka öncesi küfre karşı pankart taşıdı. Türkiye Futbol Federasyonunun başlattığı kampanya kapsamında iki takım seremoniye, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıktı.