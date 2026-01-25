Menemen tam gaz

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Oynadığı son 6 karşılaşmadan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak yükselişini tam gaz sürdürdü. İzmir temsilcisi karşılaşmaya oldukça hızlı başlarken 8. dakikada Efe Taylan Altunkara'nın asistinde Baran Demiroğlu'nun kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Sarı-lacivertliler 39. dakikada Baran Demiroğlu'nun gol pasında Emre Keskin'le farkı ikiye yükseltti: 2-0. 45+1. dakikada ise bu kez de Emre Keskin'in asistinde sahneye Efe Taylan Altunkara çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. Müsabakada ilk yarı Menemen FK'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, sarı-lacivertli İzmir temsilcisi ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı.