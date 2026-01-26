Atın altında kalan jokey Abrea öldü

Filipinler'de düzenlenen bir at yarışında yaşanan trajik kazada 32 yaşındaki jokey Elvin Abrea hayatını kaybetti. Padre Garcia kentindeki Hapi Jockey Club pistinde meydana gelen olayda yarışın yaklaşık 1000 metrelik bölümüne gelindiği esnada grubun içinde ilerleyen Abrea'nın bindiği Fly With The Wind'in önünde koşan ve jokey JL Paano'nun bindiği Magnolia Ariana adlı atın arka ayaklarına temas etti. Temasın ardından dengesini kaybeden Fly With The Wind yere düşerken, Elvin Abrea da sert şekilde pist zeminine savruldu. Arkasından gelen bir başka at ise yerde kalan Abrea'nın üzerinden geçti. Elvin Abrea'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.