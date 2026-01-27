Aslan harekete geçti

Galatasaray'da orta saha transferinde rota netleşiyor. Yüksek maliyetleri nedeniyle Fofana ve Pape Gueye dosyalarını askıya alan sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda daha genç, gelişime açık ve yeniden satış potansiyeli yüksek isimlere yöneldi. Bu doğrultuda listenin üst sıralarına Freiburg'un 20 yaşındaki orta sahası Johan Manzambi yazıldı. Bundesliga temsilcisi Freiburg'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Manzambi, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girmiş durumda. Manzambi'nin piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Freiburg'un genç oyuncu için yüksek bonservis beklentisi olsa da Galatasaray Yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama veya taksitli ödeme formülleri üzerinde duruyor. Oyuncunun da düzenli forma giyebileceği ve Avrupa vitrininde yer alabileceği bir projeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Sarı-kırmızılılar alternatif ismi de belirledi. Manzambi'de sorun çıkması durumunda Nordsjaelland'da forma giyen Caleb Yirenkyi, listenin ön sıralarına yükseldi. 20 yaşındaki Ganalı orta saha, atletizmi, top kapma becerisi ve oyunu iki yönlü oynayabilmesiyle dikkat çekiyor.

Danimarka'da sergilediği istikrarlı performansın ardından Gana Milli Takımı formasını da giyen Yirenkyi, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Nordsjaelland'ın genç oyuncu için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis beklentisi bulunuyor. Galatasaray Yönetimi, bu rakamı aşağı çekmek için farklı ödeme planları üzerinde çalışıyor.

ICARDI BİLMECESİ

Öte yandan Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli yıldızın menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiğini, yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Elio Pino'nun İstanbul'a gelmesiyle hareketlenen Florya'dan nasıl bir karar çıkacağı merak konusu. Pino'nun yönetimle temas halinde olmasına rağmen taraftar sezon sonuna kadar yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak bakmıyor. Yönetim ısrarla sezon sonunu işaret ediyor. Kulüp cephesinde sezon sonunda yolların ayrılması ihtimalinin güçlendiği aktarıldı.