Göz-Göz’den filede çok kritik galibiyet

Göztepe
Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde güçlü rakibi Türk Hava Yolları'nı 3-2'lik skorla yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Maç sonrası sarı-kırmızılı ekibin oyuncuları Nursevil Gökbudak ve Emine Arıcı, galibiyeti taraftarlara armağan etti. Nursevil "İlk devreye göre oyunumuzun çok üstüne koyup ilerledik. Takımımla gurur duyuyorum. Bunu gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden taraftarlarımıza, kulübümüze bu kritik durumda armağan olsun" derken, Emine de gösterdikleri mücadeleyi öne çıkararak, "Sahada mücadele eden bir takım vardı. Hiçbir zaman geri adım atmadık. Bunun sonucunu da skorda gördük. Bütün takım arkadaşlarıma, teknik ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.