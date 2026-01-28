Manisa FK’nın gözü Iğdır FK’da

Trendyol 1. Lig'de son olarak İstanbulspor'u bulspor'u yenerek yenilmezliğini 7 maça çıkaran Manisa
FK şimdi de Iğdır FK'yı gözüne kestirdi. Son 7 maçta 17 puan alarak düşme hattından sıyrılan ve Play-Off için umutlanan Manisa ekibi, 3 puan üzerinde yer alan Iğdır FK'yı da yenerek Play-Off iddiasını güçlendirmek istiyor. Zorlu deplasmanda 3 puan savaşı verecek olan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak yine iki puan önündeki Bolu ile bir sonraki haftaya iç sahada oynayacağı maça iddialı çıkmak istiyor. Deplasmanda da son üç maçını kaybetmeyen Ege temsilcisinde teknik direktör Mustafa Dalcı öğrencilerine Iğdır FK'yı ezberletiyor.