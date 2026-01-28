Menemen FK’dan Bilal Kısa açıklaması

2. Lig ekiplerinden Menemen FK, adı Bursaspor'la anılan ancak transferi gerçekleşmeyen teknik direktör Bilal Kısa konusunda açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Bilal Kısa ile Bursaspor arasında yapılan görüşmelere, öncelikle kulübümüz tarafından izin verilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrası kulüp yönetimimiz tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler neticesinde, Menemen Futbol Kulübü'nün sportif hedefleri, genel planlamaları ve menfaatleri ön planda olmak kaydıyla hocamızın görevine devam etmesi yönünde karar verilmiştir."