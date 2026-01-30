Kader haftaları

Birinci Lig'de son 7 haftada yenilgisiz topladığı 17 puanla düşme hattından sıyrılıp, Play-Off için umutlanan Manisa FK'yı oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Siyah-beyazlılar, büyük ölçüde kaderini çizecek olan 7 haftalık periyotta kader sınavlarına çıkacak. Manisa temsilcisi bu süreçte, direkt Play-Off'taki rakip- leri ile şampiyonluk savaşı veren zorlu ekiplerle karşı karşıya gelecek. Ligde 22 haftada 30 puana ulaşan Manisa FK ile 7. sırada Play- Off hattının sınırında yer alan Keçiörengücü arasında sadece 3 puan bulunuyor.

İLK İKİ MAÇ OLDUKÇA ÖNEMLİ

Play-Off ile arasındaki bu mesafe siyah-beyazlı ekibi iştahlandırdı. Bu hafta deplasmanda 9. sıradaki Iğdır (33) ile karşılaşacak olan Manisa FK, daha sonra içerde direkt rakibi Boluspor (32) ile oynayacak. Bu iki maçtan 6 puan hedefleyen teknik direktör Mustafa Dalcı ve öğrencileri, daha sonra üçüncü basamaktaki Erokspor (D) ve 8. olarak konumlanan Bandırma (İ) ile kapışacak.

EGE DERBİSİNE ÇIKACAK

Manisa FK, bu zorlu süreçte bir de Ege derbisi oynayacak. 27. hafta mücadelesinde şuan 6. sırada olan Bodrum FK'ya konuk olacak siyah-beyazlılar, zorlu maratonu Çorum (İ) ve Erzurum maçlarıyla tamamlayacak. Siyahbeyazlıların bu kritik maçlardan çıkaracağı sonuçlar Play-Off hedefini ortaya koyacak. Geçen sezon averajla ligde kalan Manisa FK, bu kez sezon sonunda Play- Off biletini kapmak istiyor.