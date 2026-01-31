Göztepe’de Sabra Boluspor’a gitti!

Ara transfer döneminde ilk olarak Brezilyalı sağ beki Ruan'ı Sakaryaspor'a veren Göztepe, genç golcüsü İbrahim Sabra'yı Boluspor'a gönderdi.

Sezon başında Ürdün'ün Al Wihdat takımından transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu geleceğe yatırım amaçlı olarak takıma kazandırıldı.

Bu sezon Göztepe'de 9 maça çıkan genç Ürdünlü hiç müsabakada ilk 11'de yer almadı. Sadece Beşiktaş maçında röveşata golüyle hafızalara kazınan Sabra ardından ağır bir sakatlık geçirdi.

Yaklaşık 2 buçuk ay takımdan ayrı kalan oyuncu, ilk yarının son haftasında sahalara döndü. Göztepe'de toplam 91 dakika oynayan Sabra, sezon sonuna kadar Boluspor'da kiralık olarak görev yapacak