İzmirli Ali Kerem’den tekvandoda büyük başarı

İzmirli tekvandocu Ali Kerem Berktaş, büyük bir başarıya daha imza attı. Alanya'da düzenlenen Türkiye Tekvando Bölge Şampiyonası'nda 63 kiloda Göztepe Tekvando Spor Kulübü sporcusu 15 yaşındaki Ali Kerem Berktaş şampiyon olurken, İzmir'e büyük gurur yaşattı. Antrenörü Serkan Tok ile birlikte yoğun çalışma temposunun karşılığını şampiyonlukla alan Berktaş, bu başarısıyla kulübünü ve İzmir'i Türkiye Finalleri'nde temsil etmeye hak kazandı. Başarıdan başarıya koşan Berktaş, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na emin adımlarla ilerliyor.