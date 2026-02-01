GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI | Trendyol Süper Lig’te Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Karşılaşma ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları...
İŞTE KARŞILAŞMANIN SAATİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Müsabaka Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak. Mücadelede Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal üstlenecek.
Galatasaray – Kayserispor maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.