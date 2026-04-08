Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? | Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen karşılaşmada lider Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak maç eksiğine rağmen 64 puanla zirvede bulunuyor. En yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sadece 1 puan önünde yer alan Galatasaray, bu mücadelede puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Peki, Göztepe ile Galatasaray arasındaki maç ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
GÖZTEPE – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme karşılaşmasında lider Galatasaray, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek ve maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SEZONUN İLK MAÇINI GALATASARAY KAZANDI
Göztepe, bu sezon ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 46 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi ise Galatasaray 3-1 kazanmıştı.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMI KARŞI KARŞIYA
Süper Lig'de geride kalan haftalarda savunma performanslarıyla öne çıkan iki ekip, bu maçta kozlarını paylaşacak. Galatasaray ve Göztepe, şu ana kadar kalelerinde gördükleri 20'şer golle ligin en az gol yiyen takımları arasında bulunuyor.