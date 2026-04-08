Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? | Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen karşılaşmada lider Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak maç eksiğine rağmen 64 puanla zirvede bulunuyor. En yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sadece 1 puan önünde yer alan Galatasaray, bu mücadelede puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Peki, Göztepe ile Galatasaray arasındaki maç ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...