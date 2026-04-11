Altay, hafta sonu rakiplerini izleyecek

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu hafta deplasmanda Nazilli Spor'la oynanması gereken maçtan rakibin ligden düşürülmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip ayrılacak Altay'da teknik ekip ve yönetim boş durmayacak. Siyah-beyazlılarda teknik ekip ve yönetim düşme hattındaki rakiplerinden Afyonspor'un pazar günü evinde Tire 2021 FK ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek. Altay'da Başkan Sinan Kanlı ve teknik direktör Mehmet Can Karagöz, 2 hafta önce Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan Tire 2021 FK-Bornova 1877 maçını da yerinde takip etmişti.