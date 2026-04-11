Ataman Güneyligil Aydın Büyükşehir’de

SULTANLAR Ligi'ne veda eden ve yeni sezonda Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni başantrenörünü buldu. Ege ekibi, Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe'den ayrılan başantrenör Ataman Güneyligil'i takımın başına getirdiğini açıkladı. Aydın BŞB kulübü yaptığı resmi açıklamada, "Yeni sezonda, ait olduğumuz Sultanlar Ligi'ne yeniden yükselme hedefiyle yola çıkan kulübümüz, başantrenörlük görevi için Ataman Güneyligil ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ataman Güneyligil'e "Kulübümüze hoş geldin" diyor; birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar diliyoruz" denildi.