Bucaspor’da gündem devir

TFF 2. Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Bucaspor 1928, ligden düşerek 3. Lig'in yolunu tuttu. Sarı-lacivertli ekipte sportif başarısızlığın ardından kulübün geleceğine dair çarpıcı gelişmeler yaşandı. Başkan Cihan Aktaş, kulübü satılığa çıkardığını açıkladı. Sezon boyunca istikrarsız sonuçlar alan İzmir temsilcisi, özellikle ligin ikinci yarısında düşüşe geçerek alt sıralardan kurtulamadı. Kadro yapılanmasında genç oyunculara ağırlık verilmesi dikkat çekerken, tecrübe eksikliği sahaya da net şekilde yansıdı. Bucaspor 1928, kritik maçlarda istediği sonuçları alamayarak ligde kalma mücadelesini kaybetti.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Kulüpte yaşanan sıkıntılar sadece saha içiyle sınırlı kalmadı. Kaynaklar'daki tesislerin durumu da sezon boyunca eleştiri konusu oldu. Fiziki şartların yetersizliği ve tesislerin bakımsız görüntüsü, hem oyuncuların performansını hem de kulüp imajını olumsuz etkiledi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Başkan Cihan Aktaş'ın kulübü satışa çıkarması, Bucaspor 1928'de yeni bir dönemin kapısını araladı.