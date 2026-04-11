Fenerbahçe kritik virajda

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Maçı Ali Yılmaz yönetecek. Ligde oynadığı 28 mücadelede 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada bulunuyor. Son lig maçında Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 1 eksik bulunuyor. Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi. İspanyol futbolcu bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.