Göztepe’de rotasyon

Teknik heyetin, savunmada daha dirençli ve dengeli bir yapı oluşturmak adına bu değişikliklere kesin gözüyle baktığı öğrenildi. Hücum hattında ise dikkat çeken bir tercih değişikliği söz konusu. Son haftalarda yakaladığı fırsatları değerlendirememesi nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Janderson'un son olarak Galatasaray maçındaki hatası bardağı taşıran son damla oldu. Janderson yerine Jefferson'un ilk 11'de görev alması bekleniyor.

EFKAN YEDEK KULÜBESİNE

ORTA sahada da önemli bir revizyon kapıda. Sakatlık sonrası henüz eski performans seviyesine ulaşamayan ve Galatasaray maçında beklentilerin uzağında kalan Efkan Bekiroğlu'nun yerine Antunes'in ilk 11'de sahaya çıkması planlanıyor. Bununla birlikte savunma ve orta saha arasında görev yapabilen Miroshi'nin yerine ise Filip Krastev'in Kasımpaşa karşısında süre alması bekleniyor. Krastev'in dinamizmi ve top tekniğiyle oyunun iki yönüne katkı sağlaması hedefleniyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un, pazar günü oynanacak mücadelede toplamda 4 değişiklik yaparak kadroda köklü bir yeniliğe gitmesi beklenirken, bu hamlenin hem fiziksel yorgunluğu azaltmak hem de takım içi rekabeti artırmak adına kritik bir adım olduğu değerlendiriliyor.