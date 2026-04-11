Hayal ve gerçek

1. Lig'de sezonun son virajına girilirken, Ege temsilcilerinin hikayesi iki farklı duygunun etrafında şekilleniyor: gerçekler ve hayaller. Bodrum FK, play-off hattında kalma mücadelesini sürdürürken Çorum FK deplasmanından aldığı beraberlikle yoluna devam etti. Belki kağıt üzerinde "kayıp" gibi görünmeyen bir puan... Ama bu haftalar artık matematikten çok psikolojiye oynanıyor. Kazandıkça büyüyen, kaybettikçe daralan bir yol bu. Bodrum FK hala o yolun içinde, hala kontrolü elinde tutabilecek konumda. Ancak bundan sonrası için "idare eden" değil, "zorlayan" bir oyun gerekiyor. Çünkü Play-Off yarışında tolerans neredeyse sıfır. Diğer tarafta Manisa FK... Pendikspor galibiyetiyle üç maçlık sessizliğini bozdu, nefes aldı. Ama bu galibiyetin anlamı, puan tablosunun ötesinde bir "gerçeği" değiştirmiyor.

KAPI AÇILACAK MI?

Manisa için Play-Off artık bir hedef değil, bir ihtimal. Hatta daha açık söylemek gerekirse bir hayal. Futbolda bazen geç gelen galibiyetler, erken kaybedilen puanların telafisi olmaz. Manisa FK da sezon boyunca yakalayamadığı istikrarın bedelini şimdi ödüyor. Pendikspor karşısında alınan galibiyet, moral olarak değerli ama yarışın gerçekliğini değiştirecek güçte değil. Ege'nin iki temsilcisi de sahada ama farklı duygularla... Bodrum FK için her maç bir final, her puan bir adım. Manisa FK için ise artık her maç, "acaba?" sorusunun peşinden koşmak. Futbol bazen acımasızdır. Birine kapıyı aralık bırakır, diğerine ise çoktan kapatmıştır. Ama yine de oyun bitmeden hiçbir şey bitmez. Bodrum FK o kapıyı sonuna kadar açmak zorunda. Manisa FK ise kapanan kapıyı zorlamanın peşinde. Ve işte tam burada futbolun en net gerçeği karşımıza çıkıyor: Bazıları hedefe yürür, bazıları ise sadece yaklaşır.