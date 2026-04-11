Kaf-Kaf potada hayati sınavda

BASKETBOL Süper Ligi'nde daha önce 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Karşıyaka bugün küme düşmemek için tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak. Ligde küme düşmeden 52 yıldır kesintisiz mücadele ederek bu sezon hiç düşme hattından sıyrılamayan Karşıyaka bitime 5 maç kala bugün son sıradaki Büyükçekmece'yi ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki iki takım için de hayati öneme sahip karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşıyaka'nın taraftar oluşumlarından Karşıyaka Çarşı, Büyükçekmece karşılaşması öncesinde takımı yalnız bırakmadı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, önceki gün Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret ederek basketbol takımına adeta moral aşısı yaptı.