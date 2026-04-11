Kartal çok rahat

Süper Lig'in 29. Haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Geçen hafta derbide Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlılar, bu sonuçla Avrupa yolunda dev bir adım attı. 5. dakikada Cengiz'in savunma arkasına attığı pasla buluşan Orkun fileleri havalandırdı: 1-0. 9'da Orkun'un pasında Jota farkı ikiye çıkardı: 2-0. 14'te Ballet topu ağlara yolladı, ancak ofsayt kararı çıktı. 21'de Erdoğan'ın ortasında va de Streek kafayla topu ağlara yolladı: 2-1. 33'te kanattan çalımlarla kaleye sokulan Olaitan'ın pasında Oh farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1. 47'de Doğukan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ballet nefis bir gol attı: 3-2. 59'da Kartal'ın şutunu kaleci Julian çeldi. Seken topu önünde bulan Oh, kaleci Julian'ı geçerek fileleri havalandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş 4-2 kazandı.