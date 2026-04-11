Trabzon’da hedef 7’de

SÜPER LİG'DE zirve iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, bugün konuk olacağı Alanyaspor maçını kazanarak yarıştaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İki takım Oba Stadı'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta turuncu-yeşillilerin 8 galibiyeti bulunurken, bordomavililer de 6 galibiyet aldı. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor'un 33 golüne Karadeniz ekibi 28 golle karşılık verdi. Bordomavililerde, Muçi'nin tedavisi sürerken, takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Batagov'un 11'de olup, olmayacağına Teknik Direktör Fatih Tekke karar verecek. Bu arada Trabzon'da Onuachu sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.