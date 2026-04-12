Eberl’den Olise için ayrılık yanıtı

BAYERN Münih Sportif Direktörü Max Eberl, takımın önemli isimlerinden Michael Olise ile ilgili konuştu. Eberl, "Kesinlikle dünyanın en iyi futbolcularından biri olma potansiyeline sahip" dedi. Eberl, Bayern Münih'te sergilediği performansın ardından Real Madrid ve Liverpool gibi takımlarla adı geçen 24 yaşındaki futbolcu için ayrılığı kesin bir dille reddetti. Max Eberl, "Uzun süreli bir projemiz var. Olise burada kendisini harika hissediyor. Takımın nasıl olduğunu ve ne tür sonuçlar alabileceğini görüyoruz. Böyle oynamaya devam edersek, ayrılma söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı. Bayern Münih forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan Olise, 16 gol attı ve 29 asist yaptı.