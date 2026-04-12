Heyecan dorukta

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de son haftalara girilirken, Ege ekipleri bugün zorlu randevulara çıkacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Gebzespor deplasmanında galibiyet arayacak. Aleattin Kurt Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Muhammet Alperen Çopur düdük çalacak. Somaspor evinde 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda 13.00'te başlayacak maçı Hatice Aydın Duygu yönetecek. Aliağa FK, İzmir derbisinde Menemen FK'yı Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te konuk edecek. Beyaz Grup'ta Altınordu İzmir derbisinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Bucaspor 1928'i konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

ÜÇÜNCÜ LİG'DE CAN PAZARI

Üçüncü Lig'de de normal sezonun bitimine 2 hafta kala birbirinden kritik maçlar oynanacak. 4. Grup'ta zirvede yer alan Kütahyaspor, bugün Bornova 1877'yi konuk edecek. Ev sahibi kazanması durumunda rakiplerinin durumuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. PlayOff'u garantileyen Balıkesirspor, evinde 2. sırada yer alan Eskişehirspor'u ağırlayacak. 3. basamaktaki yerini garantiye alan Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Söke 1970 ile karşı karşıya gelecek. Yine Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehir Anadolu'nun misafiri olacak. Orta sıralardaki Denizli İdmanyurdu, Alanya 1221 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ege derbisinde ligde kalma yolunda kazanmaktan başka çaresi olmayan İzmir Çoruhlu, Uşakspor ile Doğanlar Stadı'nda karşılaşacak. Tire 2021 de deplasmanda Afyonspor ile karşılaşacak. Maçların tümü saat 16.00'da başlayacak.