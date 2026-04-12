Kanarya dört köşe

SÜPER Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u farklı mağlup etti: 0-4. 7. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Nene'nin pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Guendouzi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 45+1'de sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında rakiplerinin arasından iyi yükselen Skriniar'ın ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alınan döndü. 45+1'de Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde defans oyuncularının uzaklaştırdığı topa Kante'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 0-1. TALİSCA SKORU BELİRLEDİ

59'DA Brown, ceza sahası yayında müsait pozisyondaki Talisca'ya topu çıkardı. Talisca'nın yerden gelen topa sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 62'de Brenet'in hatasında ceza sahası içinde topu kapan Nene, kaleci Bilal'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3. 87'de Kerem'in sağ taraftan ortasında iyi yükselen Talisca'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4. Müsabaka 4-0 sona erdi

SKRİNİAR İÇİN ÖNLEM

FENERBAHÇE'DE sakatlığı sonrası Beşiktaş derbisiyle sahalara geri dönen Milan Skriniar, Kayserispor karşısında 45 dakika sahada kaldı. Ağrıları devam etmesine rağmen Kayserispor maçında ilk 11'de başlayan Skriniar, ilk yarının bitmesinin ardından tedbir amaçlı oyundan çıktı. Fenerbahçe'de Skriniar yerine ikinci yarının başında Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

TALİSCA, REKOR İÇİN GERİ SAYIMDA

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, kariyer rekoru için geri sayıma geçti. Brezilyalı futbolcu, Kayserispor maçında attığı iki golle birlikte bu sezon toplamda 23 gole ulaştı. Talisca, 4 gol daha atması halinde rekor kıracak ve kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak. Öte yandan Fenerbahçe, Talisca'nın skor katkısı yaptığı tüm lig maçlarını kazandı.

DOMENİCO TEDESCO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

TRENDYOL Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Beşiktaş maçında ilk 11'de değerlendirdiği Asensio'yu sakatlığı dolayısıyla Kayserispor karşısında oynatamadı. Genç çalıştırıcı Musaba'yı ise yedek soyundurdu. Domenico Tedesco, bu isimlerin yerine bir maçlık aranın ardından Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'e 11'de şans verdi.