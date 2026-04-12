Muğla’da fileye ‘Zirve’ damgası

GEÇTİĞİMİZ yıl küçük kızlar kategorisinde Türkiye 6.'sı olarak Fethiyeyi gururlandıran Zirve Voleybol Kulübü, bu yıl da katıldığı tüm kategorilerde Fethiye'yi başarıyla temsil etti. Zirve Voleybol Kız Takımları, 2025- 2026 sezonunda Muğla'da başarıdan başarıya koştu. Sezonda katıldığı 4 kategoride de final maçları oynayan Zirve Voleybol Takımları, yıldız ve küçük takımlarda şampiyonluğa ulaşırken, genç ve midi kategorilerinde de ikinciliği kazanarak sezonu başarıyla kapattı. 2025- 2026 Muğla Süper Lig sezonunda 2 şampiyonluk ve 2 de ikincilik kazanan Zirve Voleybol Spor Kulübü başantrenörü ve kulüp başkanı Ali Elmadibi yaptığı açıklamada "Şimdi Fethiye'mizi ve ilimizi, Bölge ve Türkiye Şampiyonası Finallerinde temsil edeceğiz. Finallerde derece yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.