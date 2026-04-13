Altınordu güldü, Bucaspor üzüldü

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'un 35. haftasında kümede kalmayı bir an evvel garantilemek isteyen Altınordu, haftalar öncesinden lige veda etmeyi garantileyen Bucaspor 1928'i 2-0 mağlup etti. İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, 65. dakikada Eren Tokat ev sahibinin ilk golünü kaydetti. 80'de Sercan Demirkıran'ın asistinde Hamza Küçükköylü Altınordu'yu rahatlatan golü attı ve farkı ikiye çıkardı. Mücadelede başka gol olmadı ve Altınordu, İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i 2-0 yendi. Kırmızı-lacivertliler gelecek hafta Kepezspor ile deplasmanda karşılaşacak. Fırtına ise evinde şampiyonluğu garantileyen Batman Petrolspor'u misafir edecek.