Ayvalık dışarıda puanı kaptı

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta Play-Off'taki yerini garantileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Eskişehir Anadolu ile 0-0 berabere kaldı. Balıkesir temsilcisi maça Kaa, Murat, Emirhan, Erdinç, Adnan, Furkan, Tugay, Yavuz Selim, Melih, Mustafa ve Baha 11'iyle başladı. İki taraf da rakibin kilidini açamadı ve mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı. Ayvalıkgücü Belediyespor, normal sezonun son haftasında İzmir Çoruhlu'yu konuk edecek ve 2. Lig'e çıkmak için Play-Off maçlarına başlayacak.