Balıkesir, Es-Es ile yenişemedi

NESİNE 3. Lig 4. Grup'un 29. haftasında Play-Off hattındaki yerlerini garantileyen 2 takımın kapışmasında Balıkesirspor, içeride konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 49. dakikada misafir takım Christopher Jakop Kröhn'ün golüyle 1-0 öne geçti. 72. dakikada Bal-Kes beraberliği buldu. Yiğit Bayındır'ın pasını iyi değerlendiren Sedat Yiğit Kurnaz topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi. 76. dakikada Es-Es 10 kişi kaldı. Talha Özler, rakibe şiddetli hareketinden dolayı kırmızı kartla oyundan atıldı. Mücadelede başka gol olmadı taraflar 1 puanla yetindi. Kırmızı-beyazlılar, ligin son haftasında İzmir'de Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek.