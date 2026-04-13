Bornova 1877 amatöre düştü

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta Bornova 1877, deplasmanda Kütahyaspor'a yenilerek ligin bitimine 1 hafta kala küme düştü. 21 puanda kalan Bornova 1877, kümede kalma barajındaki Altay ile arasında 4 puanlık farkı, ligin bitimine 1 maç kala kapatamayacağı için matematiksel olarak 3. Lig'e veda etti. 3. Lig'deki 3. sezonunda küme düşme acısı yaşayan Bornova ekibi gelecek hafta prestij mücadelesinde Balıkesirspor'u konuk edecek. Öte yandan Kütahyaspor bu galibiyetle şampiyonluğunu garantilemiş oldu. 30 sene sonra 2. Lig'e çıkma başarısı gösteren Kütahya'nın Bornova 1877 karşısında gollerini Aykut Çift ve Bora Yılmaz kaydetti.