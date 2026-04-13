Ege temsilcisi Vanspor FK’yı yenerek 2’de 2 yaptı: Manisa tam gaz!

Trendyol 1. Lig 35. hafta maçında Manisa FK deplasmanda karşılaştığı Vanspor FK'yı 1-0 mağlup etti. 3. dakikada Vanspor'un Emir ile sağ kanatttan geliştirdiği atakta, ceza sahasında topla buluşan Hostikka'nın vuruşu kalecinin üzerinden auta gitti. 21'de gelişen Vanspor hücumunda Hostikka rakiplerini çalımladı ve ortasını açtı. Oğulcan'ın ayağına oturmayan vuruşta top kalecinin üstünden dışarı gitti. 45'te Emir'in sağ kanattan başlattığı Vanspor hücumunda, Cedric'in ceza sahasındaki vuruşu dışarı çıktı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. 49'da Manisa FK'nın orta alanda başlayan hücumunda Diony merkezden ceza sahasında bulunan Vargas'a ortasını açtı. Vargas'ın şutunda top yan ağlarda kaldı. Ancak sonrasında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 55'te sol kanatta topla buluşan Oğulcan ceza sahası çizgisinde bulunan Cedric'e pasını verdi. Cedric'in şutunda kaleci Vedat Karakuş gole izin vermedi.

DENGE 71'DE BOZULDU

63'te Vanspor FK atağında Emir ceza yayından şutunu çekti. Kaleci Vedat topu kontrol etti. 71'de sol kanattan başlayan hücumda Diony'den pasını alan Muhammed topu ceza yayına kadar sürdü. Ceza yayından vurduğu şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1. 84'te Emir'in ceza yayından şutunda top Manisa FK oyuncularına çarpıp yükseldi. Oğulcan'ın altı pasta önünde kalan topa kaleci Vedat müdahale etti. Mücadelede başka gol olmadı ve misafir takım mücadeleyi 1-0 kazanmasını bildi.