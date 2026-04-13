Muğlaspor dört dörtlük

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 2. sırada yer alan Muğlaspor, konuk olduğu Karaman FK'yı 4-0 gibi farklı bir skorla devirerek, sıralamadaki yerini korudu. Yeşil-beyazlıların gol şovunun açılışını 6. dakikada İsa Güler yaptı. 45'te Berat Aşkın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla bitti. 56'da Muhammet Enes Gök'ün asistinde Sedat Şahintürk ağları havalandırdı: 3-0. 64'te Abdurrahman Canlı skoru belirleyen golü attı: 4-0. Şampiyonluğu Batman Petrolspor'a kaptıran, 3. sıradaki Adana 01 FK'nın 1 puan önünde 2. basamakta yer alan Muğlaspor, gelecek hafta evinde Şanlıurfaspor ile kozlarını paylaşacak.