Aras Spor’un yol haritası belli oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi playoff 5-6 etabının maç programı belli oldu. Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu 5. sırada tamamlayacak. Müsabakaların programı şöyle: 17 Nisan Cuma: 19.00 Aras Kargo- Galatasaray Daikin (TVF Atatürk), 20 Nisan Pazartesi: 14.00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel), 22 Nisan Çarşamba (gerekirse): 19.00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel). Aras Spor 5-6 etabında oynamaya hak kazanarak 17 yıl sonra İzmir'i Avrupa kupalarında temsil etme hakkı elde etmişti. kırmızı-beyazlılar, üçüncü senesinde büyük bir başarı elde ederek sezonu beşinci sırada bitirmek için mücadele edecek.