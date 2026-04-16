İzmirli sporcu yaşadığı sakatlığa rağmen durmadı: Azmin adı Zeynep

Sakatlık ve sonrasında geçirilen ameliyatlar, özellikle cimnastikçileri sporu bırakma noktasına getiriyor. 18 yaşındaki İzmirli cimnastikçi Zeynep Kurtuluş ise pes etmeyen, yılmayan karakteriyle kendisi gibi spora küsenlere örnek oluyor. 2025 yılının haziran ayında antrenmanda sol dizinden sakatlanan, dizinde parçalı kırık ve menisküs olan Zeynep, sporu bırakmayı düşündüğü anda ailesi ve antrenörünün desteğiyle cimnastiğe devam etti.

MADALYA İSTİYOR

Ameliyat olan, 3 ay ayağına basamadan sadece kondisyon ve kuvvet çalışmaları yapan genç sporcu, artık tam anlamıyla hazır hale geldi. Sakatlık öncesi Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılan, uluslararası turnuvalarda madalyalar kazanan Silverstar Spor Kulübü öğrencisi Zeynep Kurtuluş, gelecek ay Bulgaristan'da kendini yeniden kanıtlama şansı bulacak. Zeynep, geçirdiği zorlu süreci atlatmayı başarırken, 7-10 Mayıs 2026 tarihlerinde Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Challenge Cup'ta büyükler kategorisinde ilk yurt dışı yarışmasına çıkacak. Finale kalıp madalya almayı hedefleyen genç sporcunun en büyük hedefi ise 2028 Olimpiyatları'na katılmak. Genç sporcunun bu hikayesi, azmin ve aile desteğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

GÜMÜŞLÜ: SÜRECİ ÇOK İYİ ATLATTI

Silverstar Spor Kulübü Kurucu Antrenörü Özgür Gümüşlü, cimnastik sporunun sakatlık sonrası dönüşün en zor branşlardan biri olduğunu vurgularken, Zeynep'in hızlı geri dönüşünü takdir etti. Gümüşlü, "Yer cimnastiği, denge aleti ve asimetrik paralel gibi aletlerde bacak kuvveti kritik. Sakatlık sonrası dönüş, diğer sporlara göre daha zor oluyor. Zeynep için 2-3 ay bile büyük bir kayıp demekti. Ama o, hem fiziksel hem psikolojik olarak bu süreci çok iyi atlattı. Bu turnuva kendine güvenini daha da artıracak. Kendisi hırslı, istekli ve çok azimli bir sporcu. Cimnastikte sakatlık sonrası bu kadar hızlı ve güçlü dönmek kolay değil. Kendisini tebrik ediyorum. Asıl hedefimiz ise 2028'deki Los Angeles Olimpiyatları'na katılmak. Ben kendisine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HEDEFİ 2028 OLİMPİYATLARI

Ameliyat olduktan sonra bir daha geri dönemeyebileceğini düşündüğünü belirten Zeynep, "Sporu bırakma noktasına geldim ama ailem, arkadaşlarım ve antrenörlerim yanımda oldu. Onların desteğiyle mental olarak hızlı toparlandım. Şu anda dizimi güçlendirerek dikkatli bir şekilde antrenmanlara devam ediyorum" dedi. Bir yandan sportif başarıları peşinde koşan Zeynep, diğer yandan da YKS'ye hazırlanırken, fizyoterapi okumak istediğini belirtti. Hem derslerini hem antrenmanlarını başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirten Kurtuluş, "Uluslararası birkaç yarışmada madalya aldım, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katıldım. Şimdi uzun aradan sonra ilk yurt dışı turnuvam olacak. Biraz heyecanlıyım ama finale kalıp madalya almak istiyorum. Ardından da 2028 yılında Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlara katılmak en büyük hedefim. Bunun için de 2 yıl boyunca yapılacak eleme müsabakalarını geçmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.