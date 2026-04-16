Manisa FK’da hedef 9 puan

Trendyol 1. Lig'de inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Manisa Futbol Kulübü, son haftalarda yakaladığı ivmeyle çıkışını sürdürmek istiyor. Pendikspor galibiyetiyle başlayan seri, Vanspor FK karşısında da devam ederken siyah-beyazlı ekip, bu hafta oynayacağı Serikspor mücadelesini de kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Puan cetvelinde 49 puanla 10. sırada yer alan Manisa temsilcisi, hem üst sıralara yaklaşmak hem de sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyor. Ayrıca son maçlarda savunma performansıyla da dikkat çeken ekip, kalesini gole kapatarak önemli bir istikrar yakaladı.