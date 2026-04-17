90 yıllık çınar küme düşme yolunda

Kuşadası'nda, 90 yıllık futbol geçmişi ile taraftarın büyük sevgisini kazanan, kentin simgesi Kuşadasıspor, mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) küme düşme yoluna girdi. Lig'in 27. hafta karşılaşmaları kapsamında, Pazar günü, Davutlar Stadı'nda ağırladığı İzmirspor karşısında 4-0'lık yenilgi alan siyah-beyazlı ekibin, hafta sonu oynanacak Ödemişspor maçından mağlup olarak ayrılması ya da Lig'de mücadele eden Güzeltepe FSK'nın mağlup gelmesi durumunda küme düşmesi kesinleşecek. Kritik listede 19 puanda kalan Kuşadasıspor, 12. sırada ve düşme hattında yer alıyor. Kuşadası'nın bir diğer ekibi, Kuşadası 1923 SK, 1965 Nurlupınar'a yenilerek 4 hafta kala küme düşmüştü.