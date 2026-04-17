Afyonlu sporcular milli takımı temsil etti

Afyonkarahisarlı sporcular Antalya'daki Uluslararası Güreş Zafer Kupası'nda milli takımı temsil etti. Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Güreş Zafer Kupası çerçevesinde düzenlenen müsabakalarda Afyonkarahisarlı güreşçiler, milli takımı temsil ederek önemli dereceler elde etti. Avrupa Şampiyonası yolunda mücadele eden güreşçilerden Emine Beyza Barışkan ikinci, Tuğçe Naz Ucuz üçüncü ve Sebahat Işıkcı üçüncü oldu. 28'inci Uluslararası U17 Zafer Kupası müsabakalarında ise 71 kilogram kategorisinde Osman Kaplan ve Fırat Bozca üçüncülük elde ederken, 92 kilogram kategorisinde Süleyman Cerit ikinci oldu.