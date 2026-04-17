Arda Güler’den 5 rekorluk performans

Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e attığı gollerle 5 rekor kırdı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de milli futbolcu, rövanş maçında iki kez topu filelere gönderdi. Arda Güler'in daha ilk dakika dolmadan attığı gol, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi tarihinde yediği en erken gol olarak da tarihe geçti. Güler, bir Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında frikikten gol atan en genç oyuncu oldu.

MESUT ÖZİL'İ DE GEÇTİ

Henüz 21 yaş ve 49 günlükken serbest vuruşta ağları havalandıran Arda Güler, 30 yılı aşkın süredir bu rekoru elinde tutan Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'yu geride bıraktı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde serbest vuruştan gol atan en genç oyuncu oldu. Milli futbolcu, Bayern Münih karşısında 21 yıl 49 günlükken attığı frikik golüyle bu rekoru ele geçirdi. İspanyol ekibinde daha önce bu rekor Mesut Özil'e aitti. Mesut Özil, 22 yaş 4 günlükken 2010 yılında Milan ağlarını serbest vuruş golüyle havalandırmıştı.