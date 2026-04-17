Fener ve Cim-Bom final aşkına parkede

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, bugün final için parkeye çıkacak. İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'nda gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonunda Türk temsilcileri, yarı finalinde bugün İspanyol ekipleriyle yapacakları maçları kazanmaları halinde finalde rakip olacak. Yarı finalin ilk maçı Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasında TSİ 18.30'da başlayacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza ise TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek. Yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, 19 Nisan Pazar günü şampiyonluk için karşılaşacak.