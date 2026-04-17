Fenerbahçe seriyi son maça taşıdı

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında karşı karşıya geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı karar setinde Fenerbahçe kazandı. Müsabakanın setleri 25-21, 19-25, 22-25, 25-18 ve 15-11 sona erdi. Bu sonuçla final serisinde durum 2-2 oldu. Eşleşmenin ilk maçını VakıfBank kazanırken oynanan ikinci mücadelede galip gelen Fenerbahçe Medicana, skoru eşitlemişti. Üçüncü maçı kazanan VakıfBank, seride tekrar öne geçmeyi başarırken Fenerbahçe Medicana yaşadığı galibiyetle bir kez daha durumu eşitlemeyi başardı. Serinin beşinci ve son maçı, 19 Nisan Pazar günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.