Juventus, Locatelli ile sözleşme uzattı

İtalya Serie A devlerinden Juventus, İtalyan orta saha oyuncusu Manuel Locatelli ile sözleşme yeniledi. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun kontratını 2030 yılına kadar uzattı. Bu sezon Juventus formasıyla 41 maça çıkan Locatelli, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, hem İtalya Milli Takımı'nın hem de siyahbeyazlı Torino ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Milli yıldızımız Kenan Yıldız ile de iyi bir uyum içerisinde olan Locatelli ayrıca Juventus'un kaptanlığını da yapıyor.