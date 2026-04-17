Manisa FK evinde hata istemiyor

TFF 1. Lig'de son iki maçını kazanan Manisa Futbol Kulübü Pazar günü sahasında Serikspor'u konuk edecek. Manisa temsilcisi ateş hattında olan Akdeniz ekibi önünde kayıp yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Tarzan, Serikspor'u mağlup edip gelecek hafta oynayacağı kritik maça moralli gitmek istiyor. Manisa FK ligde bir sonraki hafta deplasmanda Play-Off hattı içinde yer alan Ankara Keçiörengücü ile başkentte karşılaşacak. Manisa ekibi galibiyet serisini sürdürüp adını Play-Off'a yazdırmak istiyor. Manisa FK ligde kalan üç haftada Serik, Ankara Keçiörengücü (D) ve küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi Keçiörengücü ise son üç maçında Erokspor (D), Manisa FK ve son hafta deplasmanda Ümraniyespor'un konuğu olacak.