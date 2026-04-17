Potanın Kraliçeleri sampiyonluğa koşuyor

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu üstün performansla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı. Kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki yenilmezlik serisi ve savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. Turgutlu Belediyespor, ikinci yarıda oynadığı karşılaşmalarda yalnızca bir kez sahadan mağlup ayrıldı. Takım sezon genelinde ise iç sahada sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Takımın tecrübeli oyuncularından Sümeyya Özcan, sezon boyunca ortaya koyduğu performansla öne çıktı. 165 asistle ligin asist lideri olan Özcan, top çalma istatistiğinde de zirvede yer alarak takımının başarısında kilit rol oynadı.