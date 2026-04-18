3. Lig alev alev

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Ege temsilcileri, sezonun kaderini belirleyecek kritik bir haftaya giriyor. Bugün oynanacak karşılaşmalar, hem düşme hattını hem de üst sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyecek. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, ligde kalma adına hayati öneme sahip karşılaşmada Afyonspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadelede siyah-beyazlı ekibe ligde kalması için bir puan yetecek. Konuk ekibin ise en az iki farklı kazanması ve İzmir Çoruhlu'nun kaybetmesi gerecek. Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında İzmir Çoruhlu FK'yı konuk edecek.

ÇORUHLU'NUN İŞİ ZOR

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, Çoruhlu kazanarak Altay'ın mağlup olması bekleyecek. Bornova 1877 ise Doğanlar Stadyumu'nda Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Balıkesirspor, kazanarak Play-Off öncesi avantajı cebine koymak istiyor. Denizli İdmanyurdu Güreller, Denizli Atatürk Stadyumu'nda Eskişehir Anadolu Spor ile kozlarını paylaşacak. Karşıyaka ise Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda Tire 2021 FK'ya konuk olacak. İkinci sırayı isteyen Karşıyaka, deplasmandan alacağı galibiyetle Eskişehirspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Oynanacak tüm karşılaşmalar saat 16.00'da başlayacak.