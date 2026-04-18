Aras Spor evinde Aslan’a teslim

Vodafone Sultanlar Ligi 5.-6.'lık Play- Off turu ilk maçında Aras Spor, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette kırmızı-beyazlıları üstünlüğü vardı. İzmir ekibi bu seti kazanarak durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette Galatasaray yeniden oyundaki hakimiyeti eline aldı ve 25-19 ile yeniden öne geçti: 1-2. Dördüncü set başa baş bir mücadeleyle başladı. Ancak daha sonra maçtaki kontrolü eline alan Galatasaray, seti 25-21 müsabakayı da 3-1 kazandı.