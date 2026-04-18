Balıkesirspor’a rakip fark etmiyor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'un tecrübeli teknik adamı Zafer Uysal, Play-Off sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, "Play- Off'ta rakip fark etmiyor. Kim çıkarsa çıksın, biz kendi oyunumuzu oynayacağız" diyerek net bir mesaj verdi. Sezon boyunca yaşanan kadro kayıplarına ve eksiklere rağmen takımın gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirten Uysal, "Matematiksel olarak Play-Off'u garantilemiş olsak da bu, hedeflerimizden ödün vereceğimiz anlamına gelmez. Nihai hedefimiz Play-Off şampiyonluğu. Maç maç ilerleyip, Balıkesirspor'a yakışır bir mücadele sergileyeceğiz" diye konuştu.