Fenerbahçe Opet yedinci kez finalde

Euroleague Kadınlar yarı finalinde Spar Girona'yı 76-59 mağlup eden Fenerbahçe Opet, adını finale yazdırdı. 7. kez finale yükselen sarılacivertliler, yarın turnuvada 3. kez kupayı kaldırmak için parkeye çıkacak. Prens Felipe Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Girona, ilk çeyreği önde 17-12 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunun kontrolünü alan sarı-lacivertliler, hücumda ritmini buldu ve soyunma odasına 37-27 üstün gitti. Fenerbahçe Opet, farkı açarak üçüncü çeyreği 54-40 üstünlükle tamamladı. Temsilcimiz, son çeyrekte üstünlüğünü koruyarak parkeden 76-59'luk galibiyetle ayrıldı. Finale yükselen sarı-lacivertlilerde Gabrielle Williams, 16 sayı, 4 ribaund ve 3 asist istatistikleriyle oynadı.