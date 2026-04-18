Manisa FK’lı Vargas’ın gözü yükseklerde

Manisa FK forması giyen 22 yaşındaki Honduraslı forvet Alenis Vargas, Türkiye'deki yaşamını ve milli takımdaki gelişimini ülkesinin basınınıa anlattı. Ocak 2026'da Finlandiya ekibi SJK'dan 6 aylık kiralık olarak Manisa FK'ya transfer olan Vargas, yaklaşık dört aydır Türkiye'de. Genç kanat oyuncusu, Manisa'daki hayatını genel olarak olumlu bulduğunu belirterek, "Takımda ve şehirde her şey yolunda gidiyor. Takım arkadaşlarım ve yönetim beni çok iyi karşıladı, kendimi rahat hissediyorum" dedi. Takımın şu anda 1. Lig'de 10. sırada olduğunu hatırlatan oyuncu, "Doğrudan yükselme zor ama Play-Off için hala şansımız var. Son üç maçımızı kazanırsak ve diğer sonuçlar uygun olursa Play-Off'a kalabiliriz" ifadelerini kullandı.