Merkezefendi gurbette terleyecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Galatasaray'la iç sahada oynaması gereken maç rakibinin FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Tenerife serisi nedeniyle 23 Nisan'a ertelenen Merkezefendi Belediyesi Basket, bugün Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Denizli temsilcisi oynadığı 25 maçta, 10 galibiyet aldı. Türk Telekom 17 galibiyetle Play-Off potasında bulunuyor. Merkezefendi rakibini mağlup ederek sezonu bitirebileceği en üst noktada bitirmenin hesaplarını yapıyor.