2. Lig’de şahane pazar

İkinci Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün kritik karşılaşmalara çıkacak. Beyaz Grup'ta son 2 haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde giren Altınordu, deplasmanda Kepez Spor'la karşı karşıya gelecek. 2. sırada yer alan Muğlaspor, evinde Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Hiçbir iddiası kalmayan Somaspor deplasmanda lider Bursaspor'un misafiri olacak. Küme düşmesi kesinleşen Bucaspor 1928, Batman Petrolspor'u konuk edecek.

Kırmızı Grup'ta matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren Aliağa Futbol, deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Sarısiyahlıların tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Geçen hafta deplasmanda Gebzespor'u yenen Fethiyespor, evinde Muşspor'u ağırlayacak. Haftaya 42 puanla 12'nci sırada giren Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar sezonun son iç saha maçını oynayacaklarını belirterek, "Taraftarımıza galibiyetle veda etmek istiyoruz" dedi. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.