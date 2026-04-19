Ayvalıkgücü kazandı, İzmir Çoruhlu düştü

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta iki Ege ekibini karşı karşıya getiren randevuda kazanan, İzmir Çoruhlu FK'yı 9-1 yenen Ayvalıkgücü Belediyespor oldu. Bu sonuçla İzmir temsilcisi, Altay'ın da Afyonspor'u yenmesiyle birlikte Amatör Lig'e düşmenin büyük üzüntüsünü yaşadı. Balıkesir temsilcisinin gollerini 7. dakikada Furkan Kozhan, 16 ve 19. dakikalarda Yağız Haydar Doğan, 45+2. dakikada Hüseyin Erkan, 51. dakikada Emirhan Boz (P), 67. dakikada Baha Kısacık (P), 81 ve 86. dakikalarda Tugay Yıldırım ile 89. dakikada Emirhan Ayhan kaydetti. Konuk ekibin tek golü 82. dakikada Muhammet Özer'den geldi.